 Юсиф Эйвазов провел триумфальную серию «Тоски» на сцене Opéra Bastille – ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

First News Media17:33 - 21 / 04 / 2026
Юсиф Эйвазов провел триумфальную серию «Тоски» на сцене Opéra Bastille – ФОТО

Париж не прощает случайностей. Этот город мгновенно считывает уровень - здесь невозможно «просто выйти и спеть». Здесь либо принимают, либо нет. Именно поэтому каждая серия спектаклей на сцене Opéra Bastille Парижской национальной оперы становится настоящей проверкой на прочность.

И когда артист выходит на эту сцену сразу после выступлений в Teatro alla Scala, где Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов совсем недавно с большим успехом исполнил партию Калафа в «Турандот», это уже само по себе говорит о масштабе и темпе его карьеры. Такой ритм - редкость даже для артистов самого высокого уровня.

В рамках текущего репертуара Парижской национальной оперы Эйвазов исполнил партию Марио Каварадосси в «Тоске» Джакомо Пуччини, выйдя на сцену семь раз в течение одного репертуарного блока - серии спектаклей, объединенных в рамках сезона театра. Этот формат требует не только вокальной выносливости, но и внутренней концентрации, способности каждый раз проживать роль заново.

Парижская «Тоска» была представлена в постановке Пьера Оди - сдержанной, выверенной, сосредоточенной на внутренней драматургии и психологии персонажей. В этой сценической строгости особенно ясно проявляется артист - без внешних эффектов, на пределе эмоциональной правды.

За музыкальное руководство отвечал Джадер Биньямини, с которым у Эйвазова сложилось многолетнее творческое сотрудничество. Это взаимодействие дало редкое ощущение точного, живого диалога между сценой и оркестром - того самого единства, без которого опера теряет дыхание.

На сцене его партнерами стали ведущие солисты мировой оперной сцены - сопрано Сондра Радвановски в партии Тоски и баритон Геворг Акопян в роли Скарпиа.

«Когда рядом сильные артисты, ты чувствуешь уверенность. Там нет слабых - все высокого уровня, и ты обязан соответствовать», - отмечает Эйвазов.

Партия Каварадосси - одна из самых узнаваемых в мировом репертуаре. Но ее сила - не только в вокальных задачах, а прежде всего во внутренней драматической правде.

«Его правда в том, что он до последнего скрывает от Тоски, что расстрел будет не условным, а настоящим. В этом - и трагедия, и чистота персонажа, - рассказывает артист. - Именно таким я хотел его показать».

Не менее важна в этом опыте и парижская публика - одна из самых требовательных в мире. Здесь не аплодируют из вежливости, здесь оценивают по-настоящему.

«Если здесь звучит “браво”, значит, ты действительно это заслужил», - подчеркивает он.

С годами меняется и сам артист - не только вокально, но и внутренне, в понимании профессии и своего места в ней.

«Если сравнивать меня сегодняшнего с тем, кем я был десять лет назад, - это два разных человека. И вокально, и сценически, и по уровню понимания профессии», - признается Эйвазов.

И, пожалуй, главное, что остается после таких проектов, - это не только результат, но и постоянное внутреннее движение вперед, ощущение поиска, который никогда не заканчивается.

«Артист - это человек с фонариком, который все время ищет», - говорит Юсиф Эйвазов.

Серия «Тоски» стала для него важной страницей творческой биографии - не как итог, а как этап пути.

И, подводя итог парижской серии, он добавляет: «Все семь спектаклей прошли успешно. Для меня это ощущение счастья и подтверждение того, что я нахожусь там, где должен быть».

И этот путь, очевидно, продолжается. Успех парижского репертуарного блока получил конкретное развитие: Парижская национальная опера вновь пригласила Юсифа Эйвазова и заключила с ним контракт на следующий сезон. Впереди - новые крупные серии спектаклей, включая «Турандот» и «Трубадур», а значит - новые испытания, новые сцены и новые подтверждения уровня.

Поделиться:
1309

Актуально

Xроника

1news TV

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

