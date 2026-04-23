В школах Азербайджана начались массовые проверки сумок у старшеклассников

В нескольких районах Азербайджана начались массовые проверки среди учащихся старших классов.

Как передает 1news.az, проверки охватывают преимущественно образовательные учреждения Абшерона, Сумгайыта и прилегающих территорий. Сотрудники правоохранительных органов досматривают сумки и личные вещи школьников на предмет наличия запрещенных предметов. К ним относятся колюще-режущие инструменты, табачные изделия и другие опасные средства.

В последние дни учителя обращаются к родителям с рекомендацией проверять сумки детей перед их уходом в школу. Сообщается, что данные меры связаны с участившимися случаями инцидентов в учебных заведениях.

В рамках внеплановых проверок инспекторы по делам несовершеннолетних заходят в классы во время уроков и проводят осмотр учащихся. С учениками, у которых обнаруживают запрещенные предметы, проводятся дополнительные профилактические беседы, а руководство школы и родители немедленно уведомляются о случившемся.

Напомним, что несколько дней назад в бакинской средней школе №286 ученик 9-го класса облил одноклассника спиртом и поджег его. После инцидента руководство школы вызвало скорую помощь; пострадавшему оказали первую помощь и госпитализировали. По данному факту подозреваемый был задержан полицией, и решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

