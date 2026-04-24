JIVA визуализировала главный посыл евровидийной песни «Just Go» - ВИДЕО

Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2026» певица JIVA представила новую фотосессию, сделав основную ставку на сильный визуальный месседж.

В образе певица показывает женщину, которой манипулирует изменяющий партнёр: героиня словно «игрушка» в чужих руках, с ограниченной свободой и без контроля над ситуацией. Подчеркнем, что этот образ напрямую перекликается со словами песни «Just Go», где речь идёт о предательстве и разрушенном доверии:

«But you fooled me once again,

You played your little game,

You burned the faith I had inside»

Таким образом, история, заложенная в треке, получила чёткое визуальное продолжение в фотопроекте, кадры из которого представлены для просмотра ниже.

Фото: Азер Джафар