JIVA визуализировала главный посыл евровидийной песни «Just Go» - ВИДЕО
Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2026» певица JIVA представила новую фотосессию, сделав основную ставку на сильный визуальный месседж.
В образе певица показывает женщину, которой манипулирует изменяющий партнёр: героиня словно «игрушка» в чужих руках, с ограниченной свободой и без контроля над ситуацией. Подчеркнем, что этот образ напрямую перекликается со словами песни «Just Go», где речь идёт о предательстве и разрушенном доверии:
«But you fooled me once again,
You played your little game,
You burned the faith I had inside»
Таким образом, история, заложенная в треке, получила чёткое визуальное продолжение в фотопроекте, кадры из которого представлены для просмотра ниже.
Фото: Азер Джафар