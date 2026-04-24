Участники Второй мировой войны получат единовременную материальную помощь

First News Media12:25 - Сегодня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение об оказании единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941–1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, а также лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Глава государства постановил по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне оказать единовременную материальную помощь участникам войны 1941–1945 годов в размере 2750 манатов. Вдовам погибших в Великой Отечественной войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в 1941–1945 годах, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов в годы Второй мировой войны, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за защиту Ленинграда в период Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда будет выплачено по 1500 манатов.

С этой целью из Резервного фонда Президента выделяется 3 млн манатов.

