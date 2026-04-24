Участники Второй мировой войны получат единовременную материальную помощь

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение об оказании единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941–1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, а также лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Глава государства постановил по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне оказать единовременную материальную помощь участникам войны 1941–1945 годов в размере 2750 манатов. Вдовам погибших в Великой Отечественной войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в 1941–1945 годах, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов в годы Второй мировой войны, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за защиту Ленинграда в период Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда будет выплачено по 1500 манатов.

С этой целью из Резервного фонда Президента выделяется 3 млн манатов.