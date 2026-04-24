Норвегия планирует запретить соцсети детям до 16 лет 

Правительство Норвегии предложило ввести запрет на использование социальных сетей для детей младше 16 лет, а также обязать технологические компании проверять возраст своих пользователей, сообщает NRK.

Премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что цель инициативы — защитить детей от влияния алгоритмов и цифровых платформ.

По его словам, дети в таком возрасте не должны подвергаться воздействию технологий, созданных для максимального удержания внимания пользователей, а ответственность за безопасность должна лежать и на государствах, и на компаниях.

Ожидается, что законопроект будет внесён в течение года и при поддержке парламента может вступить в силу со следующего года.

Также отмечается, что для реализации инициативы потребуется развитие механизмов, предусмотренных европейским законом о цифровых услугах (DSA), включая обязательную проверку возраста пользователей.

Власти предупреждают, что компании, которые не будут соблюдать новые требования, могут столкнуться с штрафами и санкциями.