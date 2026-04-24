Бывшие участники The Beatles вновь объединились 

Бывшие участники The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр вновь записали совместную композицию, которая, по данным источников, может стать их последней работой в дуэте.

Музыканты, которым исполнилось 83 и 85 лет соответственно, объединились для записи песни, посвященной их детству в Ливерпуле.

Трек под названием «Home To Us» войдет в предстоящий альбом Маккартни, релиз которого запланирован на следующий месяц. В записи также приняли участие приглашенные вокалистки - Крисси Хайнд, известная по группе Pretenders, и Шарлин Спитери, фронтвумен коллектива Texas.

Накануне в Лос-Анджелес состоялась закрытая презентация нового альбома для ограниченного круга поклонников, в ходе которой «Home To Us» была впервые исполнена публично.

