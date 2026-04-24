Сменился сопредседатель совместной межправкомиссии Азербайджан–Казахстан

Президент Ильхам Алиев внес изменения в состав азербайджанской части совместной межправительственной комиссии с Казахстаном по торгово-экономическому сотрудничеству.

Президент подписал соответствующее распоряжение, передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, в составе комиссии произведен ряд кадровых и структурных изменений.

Сменился сопредседатель совместной межправительственной комиссии — с азербайджанской стороны председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев.