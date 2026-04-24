В бакинской школе ученица VII класса нанесла себе телесные повреждения - ВИДЕО

В Баку школьница нанесла себе телесные повреждения в учебном заведении.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент произошел 23 апреля в полной средней школе №145.

Ученица VII класса нанесла себе ранения режущим предметом в санитарном узле школы. Об этом одноклассники девочки немедленно сообщили учителю и руководству школы.

В администрации учебного заведения заявили, что ребенку была оказана первая медицинская помощь, после чего были проинформированы родители и вызвана бригада скорой помощи. На данный момент состояние школьницы оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что подросток решилась на этот шаг после угроз одноклассников снять её на видео и распространить запись в сети.

Подробнее в сюжете: