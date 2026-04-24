ЕС готовит резолюцию о поддержке устойчивости Армении

Европейский парламент 28-30 апреля проведет обсуждение, а затем голосование по принятию резолюции ЕС о поддержке демократической устойчивости Армении.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейского парламента.

Отмечается, что обсуждение этой резолюции пройдет на фоне предстоящих 7 июня в Армении парламентских выборов.

«В ходе пленарных дебатов с представителями Европейской комиссии и Совета ЕС 28 апреля, а также в сопроводительной резолюции 30 апреля депутаты Европарламента подчеркнут необходимость голосования, свободного от внешнего вмешательства, и выразят обеспокоенность по поводу попыток Москвы распространять дезинформацию и влиять на результаты голосования», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Европейский парламент призовет к активизации усилий по укреплению общей демократической устойчивости Армении.

Совет также напомнил, что ЕС недавно запустил новую гражданскую миссию для поддержки армянских властей в наращивании потенциала и борьбе с многоуровневыми угрозами, иностранным вмешательством в информационный процесс (FIMI), кибератаками и незаконными финансовыми потоками.