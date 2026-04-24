Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Алятской СЭЗ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Алятской свободной экономической зоны (СЭЗ).

В соответствии с распоряжением, земельный участок на административной территории поселка Алят Гарадагского района г. Баку, определенный как территория Алятской СЭЗ, в части, составляющей 1453,09 гектара государственной собственности и указанной в плане землеустройства, составленном Министерством экономики, передается уполномоченному органу Алятской СЭЗ в бессрочное, безвозмездное и постоянное пользование.

Министерству экономики и уполномоченному органу Алятской свободной экономической зоны поручено обеспечить решение вопросов, вытекающих из настоящего распоряжения.