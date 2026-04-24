Прогнозы на «Евровидение»: Азербайджан не попал в список лидеров

Европейские букмекерские компании не включают представительницу Азербайджана JIVA в число основных претендентов на победу в Евровидение-2026.

Согласно актуальным прогнозам, лидером текущего сезона считается Финляндия, чьи шансы на победу оцениваются примерно в 31 процент.

Наибольшую поддержку, по данным аналитиков, получила композиция «Liekinheitin» в исполнении дуэта Линда Лампениус и Пете Паркконен. В число наиболее вероятных фаворитов также входят участники от Франции, Дании, Австралии и Греции.

Азербайджан на конкурсе представляет JIVA с песней «Just Go», автором которой выступил азербайджано-американский композитор Фуад Джавадов. Певица выйдет на сцену под вторым номером во втором полуфинале, который состоится 14 мая.