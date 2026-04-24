В Азербайджане зафиксированы осадки и туман

На территории страны преимущественно без осадков, однако ночью и утром в ряде районов наблюдались дожди, а в высокогорных районах (Кяльбаджар, Лачин) выпал мокрый снег.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно данным, количество выпавших осадков в Губе составило 3 мм, а в Гяндже, Нафталане, Гусаре, Балакене, Шабране, Хачмазе, Загатале, Шеки, Тертере, Евлахе, Сабирабаде, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Физули - 1 мм.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гяндже, Геранбое, Нафталане, Шамкире, Балакене, Гобустане, Шамахе, Хызы, Загатале, Шеки, Габале, Огузе, Гусаре, Губе и Гёйчае наблюдается туман; видимость ограничена до 500 метров.

Местами отмечается периодическое усиление северо-западного ветра. Максимальная скорость ветра в Кяльбаджаре достигла 25 м/с, в Агстафе - 21 м/с, в Товузе и Хыналыге - 20 м/с, в Геранбое - 19 м/с, в Зангилане, Нафталане и Дашкесане - 18 м/с, в Лерике и Гядабее - до 16 м/с.