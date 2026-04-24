На этих улицах Баку будет ограничено движение - Список
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проведет ремонтные работы в выходные дни по трём адресам в Баку для обеспечения комфортного и безопасного передвижения граждан.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Агентства, ремонт охватит следующие адреса:
1. Улица Самеда Вургуна (участок между улицами Салатын Аскеровой и Физули)
2. Улица Рашида Бейбутова (участок между улицами 28 Мая и Шамси Бадалбейли)
3. Основная и вспомогательная дорога проспекта Гейдара Алиева (участок между улицами Музаффара Нариманова и Алескера Гайыбова, в направлении центра)
Ремонтные работы начнутся сегодня в 23:00, и их завершение планируется к 07:00 26 апреля. На улице Рашида Бейбутова подготовительные работы начнутся раньше.
В рамках обновления асфальтобетонного покрытия по указанным адресам в соответствии с этапами работ движение транспортных средств будет частично и полностью ограничено.
«Просим водителей в указанный период заблаговременно использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлениями движения, чтобы избежать образования заторов в данных районах», - заявили в агентстве.