На этих улицах Баку будет ограничено движение - Список

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проведет ремонтные работы в выходные дни по трём адресам в Баку для обеспечения комфортного и безопасного передвижения граждан.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Агентства, ремонт охватит следующие адреса:

1. Улица Самеда Вургуна (участок между улицами Салатын Аскеровой и Физули)

2. Улица Рашида Бейбутова (участок между улицами 28 Мая и Шамси Бадалбейли)

3. Основная и вспомогательная дорога проспекта Гейдара Алиева (участок между улицами Музаффара Нариманова и Алескера Гайыбова, в направлении центра)

Ремонтные работы начнутся сегодня в 23:00, и их завершение планируется к 07:00 26 апреля. На улице Рашида Бейбутова подготовительные работы начнутся раньше.

В рамках обновления асфальтобетонного покрытия по указанным адресам в соответствии с этапами работ движение транспортных средств будет частично и полностью ограничено.

«Просим водителей в указанный период заблаговременно использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлениями движения, чтобы избежать образования заторов в данных районах», - заявили в агентстве.