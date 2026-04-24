У воображения нет границ: выставка «Fantazm» Джамиля Гусейнова в Баку - ФОТО

В Баку, в галерее QGallery, открылась вторая персональная выставка художника Джамиля Гусейнова под названием «Fantazm».

Открытие состоялось 23 апреля, и выставка будет доступна для посетителей до 28 апреля.

Название «Fantazm» отражает сюрреалистическую линию в творчестве художника и его смелую художественную подачу. В представленных работах через фантасмагорические образы ощущается тонкая, а порой и намеренно нарушенная граница между реальностью и воображением.

Отметим, что Джамиль Гусейнов родился 24 декабря 1987 года. После получения степени бакалавра по интерьерному дизайну он продолжил обучение в городе Флоренция — колыбели искусства, в студии Charles H. Cecil Studios. Здесь он освоил глубины классического искусства и проникся духом великих мастеров.

По завершении четырёхлетнего обучения художник вернулся в Баку, где продолжил свою творческую деятельность и в 2016 году представил свою первую персональную выставку в QGallery.

В последующие годы его творчество трансформировалось под влиянием символизма и реализма XIX–XX веков. Эти влияния привели к определённым метаморфозам в его работах и стали основой для формирования нового, уникального художественного направления.

В 2025 году Джамиль Гусейнов принял участие в выставке «Mama Mother Nature», организованной Фондом Гейдара Алиева в Центре Гейдара Алиева. В том же году он стал одним из лауреатов престижного международного конкурса Almenara Art Prize.