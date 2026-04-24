Несколько жителей Уджара госпитализированы с укусами шакала

Фаига Мамедова15:05 - Сегодня
В Уджарском районе жители подверглись нападению шакала.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован в селе Растаджа.

Местная жительница, 72-летняя Гюляндам Мамедова, подверглась нападению шакала прямо во дворе своего дома. Соседи, пришедшие на помощь женщине, - 67-летний Муса Гасанов и его супруга, 65-летняя Фатма Гасанова, - также получили травмы от хищника.

В ответ на запрос Report в Уджарской центральной районной больнице сообщили, что три человека (один мужчина и две женщины) поступили в отделение скорой и неотложной медицинской помощи с диагнозом «укус шакала».

После оказания первой медицинской помощи пострадавшие были отпущены домой на амбулаторное лечение.

