Еще 110 семьям вручены ключи от квартир в Агдаме - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Семьям, прибывшим сегодня в город Агдам в составе очередной группы переселенцев, вручены ключи от их новых квартир.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, с родным краем воссоединились 110 семей – 397 жителей Агдама. Это семьи, ранее временно проживавшие в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) предоставили жителям подробную информацию об угрозе мин и неразорвавшихся боеприпасов. Им было рекомендовано держаться подальше от неизвестных предметов и в случае обнаружения таковых сообщать соответствующим структурам.

В церемонии приняли участие представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Вернувшиеся на родную землю жители города Агдам, получив ключи, заселились в свои новые квартиры. Они поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу, а также выразили признательность отважной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации; пожелали упокоения душ шехидов, отдавших жизни на этом пути.

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в город Агдам возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в Агдам, ранее временно проживали в различных регионах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в Агдам возвращаются 110 семей (397 человек).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.