Еще 110 семьям вручены ключи от квартир в Агдаме - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

 Еще 110 семьям вручены ключи от квартир в Агдаме
Еще 110 семьям вручены ключи от квартир в Агдаме

First News Media15:42 - Сегодня
Семьям, прибывшим сегодня в город Агдам в составе очередной группы переселенцев, вручены ключи от их новых квартир.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, с родным краем воссоединились 110 семей – 397 жителей Агдама. Это семьи, ранее временно проживавшие в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) предоставили жителям подробную информацию об угрозе мин и неразорвавшихся боеприпасов. Им было рекомендовано держаться подальше от неизвестных предметов и в случае обнаружения таковых сообщать соответствующим структурам.

В церемонии приняли участие представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Вернувшиеся на родную землю жители города Агдам, получив ключи, заселились в свои новые квартиры. Они поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу, а также выразили признательность отважной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации; пожелали упокоения душ шехидов, отдавших жизни на этом пути.

09:05

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в город Агдам возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в Агдам, ранее временно проживали в различных регионах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в Агдам возвращаются 110 семей (397 человек).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Факелы ненависти: кто поджигает будущее Армении?

Yelo Bank попал под санкции Евросоюза

Еще 110 семьям вручены ключи от квартир в Агдаме - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

AZAL призывает пассажиров заранее приобретать билеты в Нахчыван на майские ...

У выхода станции метро «Гянджлик» появится новая зона отдыха - ФОТО

MEDIA опровергло слухи о расследовании в ИВ Гянджи

Фонд возрождения Карабаха провёл очередную просветительскую встречу с молодёжью в Университете АДА - ФОТО

В Азербайджане водитель грузовика пытался объехать весовой контроль по обочине - ВИДЕО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

В Баку проложат трамвайные линии по пяти направлениям: список маршрутов

Анар Байрамов уволил директоров ряда клиник и сотрудников TƏBİB

Юсиф Эйвазов провел триумфальную серию «Тоски» на сцене Opéra Bastille – ФОТО

Мать 15-летней роженицы: Дочь сказала, что ее изнасиловал сосед - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

У выхода станции метро «Гянджлик» появится новая зона отдыха - ФОТО

Сегодня, 17:40

Энн Хэтэуэй приняла ислам? - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 17:35

MEDIA опровергло слухи о расследовании в ИВ Гянджи

Сегодня, 17:16

Фонд возрождения Карабаха провёл очередную просветительскую встречу с молодёжью в Университете АДА - ФОТО

Сегодня, 17:04

Пентагон заявил о расширении «глобальной блокады» иранских портов

Сегодня, 17:02

В Азербайджане водитель грузовика пытался объехать весовой контроль по обочине - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

Арагчи, как ожидается, в пятницу прибудет в Пакистан на переговоры с США

Сегодня, 17:00

Шеф Пентагона обратился к союзникам со словами «халява закончилась»

Сегодня, 16:57

Факелы ненависти: кто поджигает будущее Армении?

Сегодня, 16:43

Bolt запускает подписку Bolt Plus в Азербайджане - больше выгоды за 4,99 AZN - ФОТО

Сегодня, 16:35

Нетаньяху вылечил рак, обнаруженный на ранней стадии

Сегодня, 16:30

Число желающих переехать в США упало до рекордно низкого уровня

Сегодня, 16:25

Стали известны новые подробности скандала с чиновницей администрации Трампа и «sugar daddy» - ФОТО

Сегодня, 16:20

Айгюн Кязимова раскрыла интригу вокруг снимка, взорвавшего соцсети - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:10

У воображения нет границ: выставка «Fantazm» Джамиля Гусейнова в Баку - ФОТО

Сегодня, 16:03

Yelo Bank попал под санкции Евросоюза

Сегодня, 15:48

Еще 110 семьям вручены ключи от квартир в Агдаме - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:42

AZAL призывает пассажиров заранее приобретать билеты в Нахчыван на майские праздники

Сегодня, 15:23

Несколько жителей Уджара госпитализированы с укусами шакала

Сегодня, 15:05

Москва надеется на верность Еревана союзническим обязательствам

Сегодня, 14:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50