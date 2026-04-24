Москва надеется на верность Еревана союзническим обязательствам

Москва надеется, что власти Армении не позволят новой миссии ЕС в стране «подключить Ереван к антироссийской политике», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы рассчитываем на то, что наши армянские союзники и друзья не допустят использования новой, так сказать, миссии для вмешательства в свои внутренние дела и вовлечения Еревана в геополитические игры Запада, подразумевающие разрушение дружественных связей с нашей страной и подключение к антироссийской политике Брюсселя», — сказала она в ходе брифинга.

Источник: РИА Новости