Каникулы сдвигаются, уроки - онлайн: В Баку меняют учебный график из-за WUF13

В Баку будут внесены соответствующие изменения в организацию учебного процесса в связи с проведением 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Министр науки и образования Эмин Амруллаев подписал приказ о регулировании деятельности образовательных учреждений в Баку на период проведения 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Согласно приказу, в период с 17 по 22 мая, когда в Баку состоится форум WUF13, в образовательных учреждениях города (за исключением дошкольных и интернатных общеобразовательных учреждений) будут внесены изменения в организацию учебно-воспитательного процесса.

Так, в группах дошкольной подготовки и в начальных классах общеобразовательных школ с 18 по 22 мая будут объявлены дополнительные каникулы (вместо ранее запланированных дат с 1 по 5 мая).

Кроме того, в общеобразовательных школах Баку, за исключением Пираллахинского, Гарадагского, Сураханского, Сабунчинского и Низаминского районов, занятия в 5-11 классах с 18 по 22 мая будут проводиться в дистанционном (онлайн) формате.

Также в приказе отмечается, что в профессиональных, средних специальных и высших учебных заведениях, расположенных в Баку, образовательный процесс в этот период также будет организован в дистанционной форме.