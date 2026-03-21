Кир Стармер: Великобритания не разрешит США использовать авиабазу Акротири на Кипре

Великобритания не даст США разрешение на использование авиабазы Акротири на Кипре для нанесения ударов по Ирану.

Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в разговоре с кипрским президентом Никосом Христодулидисом.

"Премьер-министр начал с того, что подчеркнул, что безопасность Кипра как близкого партнера и друга имеет для Великобритании первостепенное значение. Премьер-министр подтвердил, что база королевских ВВС Акротири не будет частью соглашения Великобритании с США об использовании британских баз для коллективной самообороны региона, в том числе для ослабления иранского ракетного потенциала", - сказано в заявлении, распространенном канцелярией Стармера.

Отмечается, что стороны также обсудили "экономические последствия продолжающегося конфликта". "Лидеры согласились с тем, что приоритетной задачей является деэскалация в регионе", - говорится в заявлении.

2 марта базе Акротири был нанесен ущерб в результате атаки беспилотника. Согласно заявлению министра обороны Великобритании Джона Хили, дрон был запущен с территории Ливана или Ирака. 19 марта Христодулидис сообщил, что Никосия собирается вступить в диалог с Лондоном о будущей судьбе расположенных на Кипре британских военных баз Акротири и Декелия.