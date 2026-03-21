Кир Стармер: Великобритания не разрешит США использовать авиабазу Акротири на Кипре

First News Media23:35 - 21 / 03 / 2026
Кир Стармер: Великобритания не разрешит США использовать авиабазу Акротири на Кипре

Великобритания не даст США разрешение на использование авиабазы Акротири на Кипре для нанесения ударов по Ирану.

Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в разговоре с кипрским президентом Никосом Христодулидисом.

"Премьер-министр начал с того, что подчеркнул, что безопасность Кипра как близкого партнера и друга имеет для Великобритании первостепенное значение. Премьер-министр подтвердил, что база королевских ВВС Акротири не будет частью соглашения Великобритании с США об использовании британских баз для коллективной самообороны региона, в том числе для ослабления иранского ракетного потенциала", - сказано в заявлении, распространенном канцелярией Стармера.

Отмечается, что стороны также обсудили "экономические последствия продолжающегося конфликта". "Лидеры согласились с тем, что приоритетной задачей является деэскалация в регионе", - говорится в заявлении.

2 марта базе Акротири был нанесен ущерб в результате атаки беспилотника. Согласно заявлению министра обороны Великобритании Джона Хили, дрон был запущен с территории Ливана или Ирака. 19 марта Христодулидис сообщил, что Никосия собирается вступить в диалог с Лондоном о будущей судьбе расположенных на Кипре британских военных баз Акротири и Декелия.

Завтра в Баку воздух прогреется до 16 градусов

В Сумгайыте при разжигании новрузовского костра произошёл взрыв, 11 человек ...

В Баку с 23 по 30 марта будут проводиться ремонтные работы на ряде автодорог - СПИСОК

Токаев: Встреча на высшем уровне лидеров ОТГ состоится в мае в Туркестане

Иран начал новую волну операции и ударил по Димоне - ВИДЕО

Трамп намерен привлечь сотрудников ICE к обеспечению безопасности американских аэропортов

СМИ: Сгоревшие в Бодруме яхты принадлежали экс-президенту SOCAR Trading - ВИДЕО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Арагчи: из-за ударов США и Израиля по Ирану погибли более 200 детей

Нетаньяху вслед за ЦАХАЛ заявил о смерти Лариджани - ОБНОВЛЕНО

СМИ: Моджтаба Хаменеи тайно доставлен в Москву

Иран потребовал компенсации от ОАЭ

МЧС призвало граждан соблюдать пожарную безопасность при разведении костров

Сегодня, 00:40

В Сумгайыте при разжигании новрузовского костра произошёл взрыв, 11 человек отравились дымом - ВИДЕО

Сегодня, 00:15

Иран начал новую волну операции и ударил по Димоне - ВИДЕО

21 / 03 / 2026, 23:43

21 / 03 / 2026, 23:35

Трамп намерен привлечь сотрудников ICE к обеспечению безопасности американских аэропортов

21 / 03 / 2026, 23:20

СМИ: Сгоревшие в Бодруме яхты принадлежали экс-президенту SOCAR Trading - ВИДЕО

21 / 03 / 2026, 22:48

Умер Жука де Оливейра, доктор Альбьери из сериала «Клон»

21 / 03 / 2026, 22:37

Трамп заявил, что рад смерти экс-спецпрокурора США Роберта Мюллера

21 / 03 / 2026, 22:30

Спикер Палаты представителей Конгресса США: Первоначальная миссия по Ирану практически выполнена

21 / 03 / 2026, 22:14

Самолет British Airways летел с умершей на борту пассажиркой более 13 часов

21 / 03 / 2026, 22:06

С начала войны Иран выпустил 850 ракет и БПЛА по Израилю

21 / 03 / 2026, 21:57

Хакан Фидан: Конфликт в Персидском заливе не закончится раньше 2-3 недель

21 / 03 / 2026, 21:42

На Каспии состоялся парад скутеров и парусников по случаю праздника Новруз

21 / 03 / 2026, 21:17

КСИР заявил о начале 72-й волны атак на Израиль и базы США

21 / 03 / 2026, 20:57

Фицо призвал ЕС отказаться от «зеленой повестки»

21 / 03 / 2026, 20:42

На острове Ламу оказались тысячи новых автомобилей из-за конфликта вокруг Ирана

21 / 03 / 2026, 20:20

Блокада Ормузского пролива грозит снижением мирового экономического роста на 2,9%

21 / 03 / 2026, 19:57

СМИ назвали самую обстреливаемую страну Персидского залива в войне с Ираном

21 / 03 / 2026, 19:40

Моди в телефонном беседе с Пезешкианом осудил атаки на энергообъекты

21 / 03 / 2026, 19:24

Инициативу по безопасности Ормузского пролива поддержали более 20 стран

21 / 03 / 2026, 19:09
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40