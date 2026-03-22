В Иране более 500 часов нет доступа в интернет

Интернет-соединение в Иране практически полностью отсутствует уже более 500 часов.

Об этом сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

"Прошло уже 528 часов, в Иране идет 23-й день без интернета", - говорится в записи в Х.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. КСИР заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.