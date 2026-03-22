В Израиле число пострадавших при ударе по городу Арад достигло 88 человек - ВИДЕО

До 88 человек увеличилось число пострадавших от ракетного удара по городу Араду на юге Израиля.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу скорой помощи «Маген Давид Адом» (MDA).

Уточняется, что всего госпитализировано 88 пострадавших, из них 10 в критическом состоянии, в том числе пятилетний ребенок. Кроме того, 15 человек получили ранения средней тяжести и 55 человек получили легкие ранения. Для транспортировки пострадавших задействовали десятки машин скорой помощи и вертолеты MDA и ВВС Израиля.

Отмечается, что количество пострадавших может возрасти, так как на месте ракетного удара продолжается разбор завалов, под которыми, возможно, находятся люди.

Ранее сообщалось, что до 64 человек возросло число пострадавших при ударе иранской баллистической ракеты по городу Арад на юге Израиля. Ракета упала в жилой квартал, повреждения получили несколько зданий.