При ударе по северо-западу Ирана погибли не менее шести человек

По меньшей мере шесть человек погибли и шесть ранены в результате удара США и Израиля по городу Тебриз, расположенному на северо-западе Ирана.

Об этом сообщил глава управления экстренных служб по провинции Восточный Азербайджан.

"Сегодня утром в результате нападения сионистско-американских врагов (имеются в виду США и Израиль - прим. ТАСС) на жилой дом в Тебризе шесть человек погибли и еще шесть получили ранения", - приводит его слова агентство Mehr.