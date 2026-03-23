Иран пригрозил заминировать Персидский залив в случае наземной операции США

Иран заминирует все морские пути в Персидском заливе в случае наземной операции США на иранском побережье или островах.

Об этом заявил Совет по обороне исламской республики.

"Любая попытка противника посягнуть на иранские побережья или острова приведет к тому, что все морские пути и линии сообщения в Персидском заливе и вдоль побережья будут заминированы различными видами морских мин, включая плавающие мины, которые могут быть установлены с берега", - приводит фрагмент заявления агентство Fars.

Там также отметили, что любые страны, не являющиеся враждебными Ирану, могут пройти Ормузский пролив при координации с Тегераном.

"Единственный способ прохода через Ормузский пролив для стран, не являющихся враждебными, - это координация с Ираном", - говорится в заявлении.

Источник: ТАСС