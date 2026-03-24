Азербайджанец обманул Минздрав США на $90 млн

В США предъявлены обвинения 38-летнему гражданину Азербайджана, ранее проживавшему в районе залива Сан-Франциско. По версии следствия, он организовал масштабную мошенническую схему в сфере здравоохранения, в результате которой ущерб превысил 90 миллионов долларов.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

Большое жюри утвердило обвинительное заключение в отношении Анара Рустамова. Следствие считает, что он, находясь в стране нелегально, играл ключевую роль в подаче тысяч фиктивных заявок на компенсации по программе Medicare Advantage.

Речь идёт о якобы поставляемом медицинском оборудовании. Рустамов, ранее проживавший в городе Саннивейл (штат Калифорния), в настоящее время объявлен в розыск. Ему предъявлены 14 обвинений, связанных с содействием мошенничеству в сфере здравоохранения и отмыванием денежных средств.

По данным следствия, в течение девяти месяцев он отправлял заявки на компенсации через созданную им организацию Dublin Helping Hand. В документах указывались поставки медицинских изделий — глюкометров и ортопедических бандажей, которые фактически не предоставлялись пациентам, не были им назначены врачами и не являлись необходимыми. Более того, сами пациенты не знали о том, что от их имени оформлялись заказы.

В случае признания вины по всем эпизодам обвиняемому может грозить до 20 лет лишения свободы по каждому пункту, а также штраф до 250 тысяч долларов.