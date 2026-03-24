Азербайджанец обманул Минздрав США на $90 млн

First News Media23:00 - 24 / 03 / 2026
Азербайджанец обманул Минздрав США на $90 млн

В США предъявлены обвинения 38-летнему гражданину Азербайджана, ранее проживавшему в районе залива Сан-Франциско. По версии следствия, он организовал масштабную мошенническую схему в сфере здравоохранения, в результате которой ущерб превысил 90 миллионов долларов.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

Большое жюри утвердило обвинительное заключение в отношении Анара Рустамова. Следствие считает, что он, находясь в стране нелегально, играл ключевую роль в подаче тысяч фиктивных заявок на компенсации по программе Medicare Advantage.

Речь идёт о якобы поставляемом медицинском оборудовании. Рустамов, ранее проживавший в городе Саннивейл (штат Калифорния), в настоящее время объявлен в розыск. Ему предъявлены 14 обвинений, связанных с содействием мошенничеству в сфере здравоохранения и отмыванием денежных средств.

По данным следствия, в течение девяти месяцев он отправлял заявки на компенсации через созданную им организацию Dublin Helping Hand. В документах указывались поставки медицинских изделий — глюкометров и ортопедических бандажей, которые фактически не предоставлялись пациентам, не были им назначены врачами и не являлись необходимыми. Более того, сами пациенты не знали о том, что от их имени оформлялись заказы.

В случае признания вины по всем эпизодам обвиняемому может грозить до 20 лет лишения свободы по каждому пункту, а также штраф до 250 тысяч долларов.

Актуально

В мире

Трамп: Иран излагает разумную позицию на переговорах

В мире

Израиль и США ударили по АЭС «Бушер»

В мире

Цены на дизель в Европе приблизились к рекордным из-за Ормузского пролива

В мире

Арагчи: Ормузский пролив открыт для не участвующих в войне с Ираном стран

В мире

Израиль и США ударили по АЭС «Бушер»

Трамп: Иран излагает разумную позицию на переговорах

Трамп: Иран согласился отказаться от разработки ядерного оружия

Трамп: США проводят переговоры с Ираном

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Tasnim: Иран подготовил для Трампа несколько сюрпризов в ближайшие дни

Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

МАГАТЭ подтвердило удар по ядерному объекту в Натанзе - ОБНОВЛЕНО

В Стамбуле обрушились два жилых здания, 1 человек погиб - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Последние новости

Израиль и США ударили по АЭС «Бушер»

Сегодня, 00:00

Трамп: Иран излагает разумную позицию на переговорах

24 / 03 / 2026, 23:50

В Баку изменится схема движения автобусов по ряду маршрутов

24 / 03 / 2026, 23:40

Трамп: Иран согласился отказаться от разработки ядерного оружия

24 / 03 / 2026, 23:20

Трамп: США проводят переговоры с Ираном

24 / 03 / 2026, 23:15

Азербайджанец обманул Минздрав США на $90 млн

24 / 03 / 2026, 23:00

В Баку ограничат движение транспорта на некоторых улицах

24 / 03 / 2026, 22:40

США планируют развернуть около 3000 десантников на Ближнем Востоке

24 / 03 / 2026, 22:20

Эрдоган: Турция настроена держаться вне нынешнего конфликта на Ближнем Востоке

24 / 03 / 2026, 22:00

Цены на дизель в Европе приблизились к рекордным из-за Ормузского пролива

24 / 03 / 2026, 21:40

Азербайджан и Италия подписали меморандум о сотрудничестве в аграрной сфере

24 / 03 / 2026, 21:20

Глава Минэнерго Турции опроверг сообщения о прекращении поставок газа из Ирана - ОБНОВЛЕНО

24 / 03 / 2026, 21:00

Эрдоган призвал не позволять Израилю сорвать урегулирование конфликта вокруг Ирана

24 / 03 / 2026, 20:40

В Россию начали завозить трудовых мигрантов из Шри-Ланки из-за нехватки рабочих рук

24 / 03 / 2026, 20:20

Трамп поделился публикацией Шарифа о готовности поддержать переговоры США и Ирана

24 / 03 / 2026, 20:00

Руководство минобороны Азербайджана посетило военный госпиталь - ФОТО

24 / 03 / 2026, 19:50

Арагчи: Ормузский пролив открыт для не участвующих в войне с Ираном стран

24 / 03 / 2026, 19:33

Будут ли аннулированы результаты экзаменов тех, кто использовал стираемые ручки? — ОФИЦИАЛЬНО

24 / 03 / 2026, 19:30

Авиакомпании Вьетнама и Филиппин начали сокращать рейсы из-за нехватки топлива

24 / 03 / 2026, 19:15

Россия ударила по центру Львова: есть пострадавшие - ВИДЕО

24 / 03 / 2026, 19:00
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

