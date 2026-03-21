Самолет British Airways летел с умершей на борту пассажиркой более 13 часов

Женщина-пассажирка в возрасте около 60 лет умерла в первый час рейса British Airways из Гонконга в Лондон, но экипаж принял решение продолжить полет, оставив ее тело в нагреваемом отсеке более 13 часов.

Рейс BA32 направился дальше в Хитроу, а не вернулся назад, и это решение, по словам источников, отражает мрачную реальность: как только пассажир прошел на борт, его смерть "не считается чрезвычайной ситуацией".

Члены экипажа в полете были вынуждены суетиться, что делать с телом. Источник сообщил газете, что семья женщины была в отчаянии, как и экипаж. Предложение поместить покойную в туалет было отклонено, и стюардам пришлось обернуть тело в одеяло и перенести его в заднюю часть, не подозревая, что в этом помещении был подогрев, что усугубляло ситуацию по мере полета. К моменту начала снижения Airbus A350-1000 пассажиры и экипаж стали ощущать неприятный запах, распространяющийся из задней части самолета, что усилило панику на борту.

Эта мрачная атмосфера не закончилась после посадки. Полиция встретила самолет в Хитроу и приказала 331 пассажиру и членам экипажа оставаться на местах примерно 45 минут, пока власти расследовали смерть на борту. Хотя официальных жалоб подано не было, по сообщениям, эта ситуация потрясла членов экипажа: некоторые из них взяли отгулы, чтобы восстановиться и прийти в себя.

Источник: rg.ru