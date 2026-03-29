Азербайджанские женщины-борцы завоевали 5 медалей в Эстонии

В Эстонии прошел турнир Tallinn Open среди борцов-юниоров.

На традиционном соревновании Азербайджан представили 7 борцов под руководством старшего тренера сборной U-17 Марии Стадник и тренера Солмаз Адиловой. Из них 5 поднялись на пьедестал почета.

Фатима Байрамова (53 кг) стала чемпионкой, одержав победу в каждой из 7 проведенных встреч. Назрин Ахмедли (49 кг), Рена Нуриева (61 кг) и Симура Абдуллаева (69 кг) завоевали серебряные медали, а Хадиджа Гурбанзаде (49 кг) – бронзовую.

Отметим, что по завершении соревнований команда примет участие в международных учебно-тренировочных сборах, которые пройдут в Таллинне. Процесс подготовки продлится до 1 апреля. Последние сборы перед чемпионатом Европы U-17 сборная проведет в Баку.

