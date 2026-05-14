Хикмет Гаджиев: Азербайджан считает себя частью Глобального Юга и призывает к солидарности

Азербайджан считает себя частью Глобального Юга и хорошо понимает вызовы, с которыми сталкиваются страны этого региона, заявил помощник президента АР - завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на Генассамблее Платформы НПО Глобального Юга.

«Азербайджан считает себя частью Глобального Юга. Географически, исторически, культурно и даже по своей судьбе мы принадлежим к Глобальному Югу», - отметил Гаджиев.

По его словам, Азербайджан полностью понимает трудности, с которыми сталкиваются страны Глобального Юга.

Помощник президента также подчеркнул, что Азербайджан остается последовательным сторонником многостороннего сотрудничества.

«Однако, к сожалению, мы наблюдаем паралич многосторонних институтов и механизмов», - заявил он, выразив уверенность, что страны Глобального Юга продолжат вносить вклад в укрепление международных институтов.

Гаджиев отметил, что государства Глобального Юга сталкиваются с новыми угрозами, среди которых цифровое неравенство и последствия изменения климата.

По его словам, цифровая трансформация усиливает разрыв между Глобальным Югом и Глобальным Севером, создавая дополнительные препятствия для устойчивого развития.

Он также призвал страны Глобального Юга укреплять солидарность. «Через солидарность и совместную работу мы можем сделать так, чтобы наш справедливый голос звучал на мировой арене гораздо громче», - подчеркнул Гаджиев.

Гаджиев добавил, что Азербайджан выступает за сотрудничество с Глобальным Севером и другими регионами мира, однако такое взаимодействие должно строиться на принципах справедливости и равноправия.

