В Азербайджане зафиксированы сильные осадки и порывистый ветер

По данным Национальной службы гидрометеорологии, по состоянию на 10:00 14 мая на большей части территории Азербайджана наблюдались грозы и временами шли дожди.

В отдельных районах осадки носили интенсивный характер.

Как сообщили синоптики, 13 мая в ряде районов страны усилился северо-западный ветер. Максимальная скорость порывов составила в Саатлы - 21 м/с, в Загатале и Сабирабаде - 20 м/с, в Нафталане - 18 м/с, в Гобустане и Билясуваре - 16 м/с, в Шеки - 15 м/с.

Наибольшее количество осадков зафиксировано в Гахе (Сарыбаш) - 23 мм. В Сабирабаде и Шахбузе выпало 13 мм осадков, в Имишли - 9 мм, в Гядабее - 8 мм, в Саатлы и Гобустане - 7 мм.

По 4 мм осадков зарегистрировано в Ширване, Ордубаде, Билясуваре и Джульфе. В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гёйгёле, Дашкесане, Балакене, Загатале, Шамахе, Джалилабаде, Бейлягане, Лянкяране, Астаре и Лерике выпало по 3 мм осадков.

В Исмаиллы, Агстафе, Нефтчале, Джебраиле, Садараке и Агдаме зафиксировано по 2 мм осадков. По 1 мм выпало в Лачине, Ярдымлы, Барде, Тертере, Мингячевире, Гёйчае, Евлахе, Зардабе, Кюрдамире, Халтане (Губа), Хызы, Шеки, Шахдаге, Товузе, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Геранбое, Нахчыване и Шаруре.

Кроме того, 13 мая в период с 18:23 до 18:30 в городе Лачин наблюдался град диаметром 9–12 мм. Позже, примерно с 19:32 до 19:34, мелкозернистый град выпал в Дашкесанском районе.