Гаджиев: Ряд стран препятствуют работе Комитета ООН по деколонизации

Некоторые страны препятствуют полноценной деятельности Комитета ООН по деколонизации, заявил помощник президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на Генассамблее Платформы НПО Глобального Юга.

По его словам, страны Глобального Юга исторически серьезно пострадали от колониализма и неоколониализма, а сама проблема до сих пор остается актуальной.

«Это шрам на лице человечества. Но разве это осталось в прошлом? К сожалению, эти практики продолжаются и сегодня, приобретая новые формы и проявления на мировой арене», - подчеркнул он.

Помощник президента напомнил, что во время председательства Азербайджана в Движении неприсоединения в 2019–2022 годах борьба с неоколониализмом была одним из приоритетов.

«Мы также с сожалением отмечаем, что Комитет ООН по деколонизации до сих пор не может в полной мере выполнять свой мандат, поскольку некоторые страны сопротивляются процессу деколонизации», - отметил Гаджиев.

Источник: Report