 Кто они - соперники певицы JIVA во втором полуфинале «Евровидения-2026»? - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Кто они - соперники певицы JIVA во втором полуфинале «Евровидения-2026»? - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:55 - Сегодня
Кто они - соперники певицы JIVA во втором полуфинале «Евровидения-2026»? - ВИДЕО

Сегодня, 14 мая, в Вене состоится второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2026».

Представительница Азербайджана на «Евровидении-2026» - певица JIVA - выступит во второй части второго полуфинала под номером 2 с лирической балладой «Just go», видео на которую на официальном YouTube-канале конкурса набрало более 632 тыс. просмотров.

В Азербайджане наблюдать за конкурсом в прямом эфире можно будет на канале ITV - стартует «Евровидение-2025» в 23:00; также прямой эфир будет доступен на официальном конкурсном YouTube-канале по следующей ссылке. О том, как проголосовать за Азербайджан во втором полуфинале, читайте здесь.

По итогам полуфинала будут определены 10 финалистов, которые продолжат борьбу на «Евровидении-2025» за главный приз - хрустальный микрофон. Ниже предлагаем читателям 1news.az ознакомиться с порядком выступлений стран-участниц второго полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение-2026» и их конкурсными песнями.

1.DARA - BANGARANGA (Болгария) 

2. JIVA - JUST GO (Азербайджан

3. ALEXANDRA CĂPITĂNESCU - CHOKE ME (Румыния

4. EVA MARIJA - MOTHER NATURE (Люксембург

5. DANIEL ZIZKA - CROSSROADS (Чехия

6. SIMON - PALOMA RUMBA (Армения)

7. VERONICA FUSARO - ALICE (Швейцария

8. ANTIGONI - JALLA (Кипр

9. ATVARA – ĒNĀ (Латвия

10. SØREN TORPEGAARD LUND - FØR VI GÅR HJEM (Дания

11. DELTA GOODREM - ECLIPSE (Австралия

12. LELÉKA - RIDNYM (Украина

13. ALIS - NÂN (Албания) 

14. AIDAN - BELLA (Мальта)

15. JONAS LOVV - YA YA YA (Норвегия

Читайте по теме:

Первый взгляд на конкурсный номер Азербайджана на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

Легенда «Евровидения» открыла конкурс в Вене спустя 59 лет после своего выступления - ВИДЕО

Определилась первая десятка финалистов «Евровидения-2026»

Выступление представителя Израиля на «Евровидении 2026» сопровождалось протестами и удалением зрителей из зала - ВИДЕО

«Слишком откровенно»: EBU подверг цензуре номер представителя Норвегии на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

На «Евровидении-2026» скрипачка из Финляндии порвала струны прямо во время выступления - ВИДЕО

Поделиться:
600

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил лидера Парагвая

Общество

ГМС обратилась к прибывающим в Азербайджан в связи с WUF13

Общество

В Баку снесут 22 дома, построенных над водным коллектором

Общество

Для участников WUF13 запущены автобусы от станции «Кероглу» к Олимпийскому ...

Общество

Малейка Аббасзаде: Некоторые специальности могут быть упразднены

В Грузии в ДТП погибли 6 азербайджанцев

Малейка Аббасзаде рассказала об изменениях, которые будут внесены в выпускные экзамены

В Ичеришехер впервые проводится перепись населения - ФОТО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

«Дядя изнасиловал, а отец угрожает расправой»: что говорят официальные структуры о деле Нармин Ширалиевой?

JIVA прошла по бирюзовой дорожке «Евровидения 2026» под международный хит Айгюн Кязимовой - ВИДЕО

8 учеников, получивших максимальный балл на выпускном экзамене - ФОТО

Стартовал первый полуфинал «Евровидения-2026» - ПРЯМОЙ ЭФИР

Последние новости

«Реал» объявил о досрочных президентских выборах

Сегодня, 14:10

Мирзоян: внешняя политика Армении не будет сосредоточена только на России

Сегодня, 14:02

Малейка Аббасзаде: Некоторые специальности могут быть упразднены

Сегодня, 13:52

Мирзоян о диалоге между Арменией и Турцией: в любой момент можно ожидать полного урегулирования

Сегодня, 13:47

В Грузии в ДТП погибли 6 азербайджанцев

Сегодня, 13:42

Малейка Аббасзаде рассказала об изменениях, которые будут внесены в выпускные экзамены

Сегодня, 13:35

В Ичеришехер впервые проводится перепись населения - ФОТО

Сегодня, 13:25

МО Польши: США не будут сокращать воинский контингент в стране

Сегодня, 13:18

ГМС обратилась к прибывающим в Азербайджан в связи с WUF13

Сегодня, 13:10

Китай нарастит закупки нефти у США

Сегодня, 13:07

Белый дом: лидеры США и КНР согласны, что Иран не может обладать ядерным оружием

Сегодня, 13:03

Азербайджан возглавит Платформу НПО Глобального Юга в течение пяти лет

Сегодня, 13:00

Джеки Чан снимет новую часть знаменитой кинофраншизы в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 12:45

Казахстан и Турция примут Декларацию о расширенном стратегическом партнерстве

Сегодня, 12:42

Премьер-министр Латвии подала в отставку

Сегодня, 12:38

Между Казахстаном и Турцией нет никаких нерешенных вопросов - Токаев

Сегодня, 12:35

Охранник Трампа оказался причиной спора США и Китая

Сегодня, 12:30

Обыск в офисе возглавляемого Кочаряном блока «Армения», есть задержанные

Сегодня, 12:27

В одной из бакинских школ ученик XI класса выпал из окна

Сегодня, 12:23

США передали Израилю, что не допустят возобновления боевых действий в Газе

Сегодня, 12:17
Все новости
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

В последнее время в социальных сетях наблюдается рост случаев преступлений и агрессивного поведения среди несовершеннолетних. Обратившись к мировым СМИ, видно, что12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40