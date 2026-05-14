Кто они - соперники певицы JIVA во втором полуфинале «Евровидения-2026»? - ВИДЕО

Сегодня, 14 мая, в Вене состоится второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2026».

Представительница Азербайджана на «Евровидении-2026» - певица JIVA - выступит во второй части второго полуфинала под номером 2 с лирической балладой «Just go», видео на которую на официальном YouTube-канале конкурса набрало более 632 тыс. просмотров.

В Азербайджане наблюдать за конкурсом в прямом эфире можно будет на канале ITV - стартует «Евровидение-2025» в 23:00; также прямой эфир будет доступен на официальном конкурсном YouTube-канале по следующей ссылке. О том, как проголосовать за Азербайджан во втором полуфинале, читайте здесь.

По итогам полуфинала будут определены 10 финалистов, которые продолжат борьбу на «Евровидении-2025» за главный приз - хрустальный микрофон. Ниже предлагаем читателям 1news.az ознакомиться с порядком выступлений стран-участниц второго полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение-2026» и их конкурсными песнями.

1.DARA - BANGARANGA (Болгария)

2. JIVA - JUST GO (Азербайджан)

3. ALEXANDRA CĂPITĂNESCU - CHOKE ME (Румыния)

4. EVA MARIJA - MOTHER NATURE (Люксембург)

5. DANIEL ZIZKA - CROSSROADS (Чехия)

6. SIMON - PALOMA RUMBA (Армения)

7. VERONICA FUSARO - ALICE (Швейцария)

8. ANTIGONI - JALLA (Кипр)

9. ATVARA – ĒNĀ (Латвия)

10. SØREN TORPEGAARD LUND - FØR VI GÅR HJEM (Дания)

11. DELTA GOODREM - ECLIPSE (Австралия)

12. LELÉKA - RIDNYM (Украина)

13. ALIS - NÂN (Албания)

14. AIDAN - BELLA (Мальта)

15. JONAS LOVV - YA YA YA (Норвегия)

