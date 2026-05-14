Мухтар Бабаев: Развитые страны второй год подряд сокращают климатическое финансирование

Развитые страны, несмотря на обязательства ежегодно выделять $300 млрд на климатические нужды развивающихся государств, второй год подряд сокращают климатическое финансирование.

Как передает Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на Генеральной ассамблее Платформы НПО Глобального Юга.

"Сообщества по всему Глобальному Югу, включая малые островные развивающиеся государства, наименее развитые страны и государства, не имеющие выхода к морю, продолжают сталкиваться с разрушительными последствиями повышения температуры, деградации окружающей среды и экстремальных погодных явлений", - сказал он.

Он отметил, что, несмотря на это, данные сообщества демонстрируют устойчивость, инновационный подход и лидерство в продвижении устойчивых решений.

По его словам, войны и конфликты в мире, в том числе происходящие в соседних с Азербайджаном странах, создают серьезные гуманитарные, экологические, энергетические и социальные последствия.

Бабаев напомнил, что после COP29 многие страны и международные институты приняли новые обязательства, инициативы и программы по климатическому финансированию, однако подчеркнул, что одних обязательств недостаточно, и сейчас главным является их реализация.

"Развитые страны обязались ежегодно выделять не менее $300 млрд к 2035 году для помощи развивающимся странам в энергетическом переходе. К сожалению, уже второй год подряд после достижения этого соглашения мы наблюдаем шаг назад со стороны развитых стран в (вопросах финансирования - ред.)", - заявил он.

Он выразил сожаление в связи с тем, что правительства развитых стран увеличивают военные расходы, что, по его словам, сокращает климатическое финансирование.