Американский дипломат: Азербайджан должен играть ключевую роль в соблюдении санкций на транзитных путях

Азербайджану необходимо играть центральную роль в обеспечении строгого соблюдения санкций на крупных транзитных путях, чтобы стать подлинным региональным хабом, заявила временный поверенный в делах посольства США в АР Эми Карлон на конференции в Баку по вопросам соблюдения санкций и управления финансовыми рисками.

По ее словам, являясь региональным транспортным узлом, соединяющим Европу и Азию, Азербайджан играет особо важную роль в региональной и мировой торговле.

«Стратегическое положение Азербайджана как единственного незаменимого участника Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) делает его растущим игроком в мировой коммерции и в обеспечении целостности международных цепочек поставок. Кроме того, TRIPP не только соединит Азербайджан с Нахчыванским регионом, но и придаст дополнительный импульс росту Транскаспийского маршрута.

Чтобы быть подлинным хабом региона, Азербайджану необходимо играть центральную роль в обеспечении строгого соблюдения санкций на этих и других крупных транзитных путях», - заявила Э.Карлон.

Американский дипломат также подчеркнула, что учитывая объемы и скорость торговли, некоторые субъекты могут пытаться использовать эти маршруты для перевалки товаров двойного назначения и других чувствительных позиций.

«Нам необходим бдительный надзор и надежные механизмы комплаенса, поддерживаемые как государством, так и бизнесом, чтобы сохранить прозрачность этих торговых потоков и эффективность санкционных режимов», - добавила она.

