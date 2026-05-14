Хикмет Гаджиев: Нормализация отношений с Арменией подтверждает стремление Азербайджана к миру

Нормализация отношений с Арменией после долгих лет конфликта демонстрирует стремление Баку к миру и стабильности в регионе, заявил помощник президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на Генассамблее Платформы НПО Глобального Юга.

По словам Гаджиева, Азербайджан, как часть Глобального Юга, на собственном опыте столкнулся с оккупацией и военной агрессией.

«Еще шесть лет назад около 20% территории нашей страны находились под оккупацией. Азербайджан пережил иностранную военную агрессию, оккупацию, уничтожение культурных памятников, этнические чистки и масштабное разрушение городов», - отметил он.

Он подчеркнул, что сегодня почти 13% территории страны остаются загрязненными минами, назвав это тяжелым наследием оккупации.

«Однако мы смогли положить этому конец, восстановить свой суверенитет и территориальную целостность, а также начать процесс сотрудничества и взаимодействия с соседней Арменией», - заявил Гаджиев.

По его словам, это свидетельствует о доброй воле Азербайджана, стремлении к миру и готовности брать на себя ответственность за формирование новых реалий на Южном Кавказе.

