 Хикмет Гаджиев: Нормализация отношений с Арменией подтверждает стремление Азербайджана к миру | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Хикмет Гаджиев: Нормализация отношений с Арменией подтверждает стремление Азербайджана к миру

First News Media11:12 - Сегодня
Хикмет Гаджиев: Нормализация отношений с Арменией подтверждает стремление Азербайджана к миру

Нормализация отношений с Арменией после долгих лет конфликта демонстрирует стремление Баку к миру и стабильности в регионе, заявил помощник президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на Генассамблее Платформы НПО Глобального Юга.

По словам Гаджиева, Азербайджан, как часть Глобального Юга, на собственном опыте столкнулся с оккупацией и военной агрессией.

«Еще шесть лет назад около 20% территории нашей страны находились под оккупацией. Азербайджан пережил иностранную военную агрессию, оккупацию, уничтожение культурных памятников, этнические чистки и масштабное разрушение городов», - отметил он.

Он подчеркнул, что сегодня почти 13% территории страны остаются загрязненными минами, назвав это тяжелым наследием оккупации.

«Однако мы смогли положить этому конец, восстановить свой суверенитет и территориальную целостность, а также начать процесс сотрудничества и взаимодействия с соседней Арменией», - заявил Гаджиев.

По его словам, это свидетельствует о доброй воле Азербайджана, стремлении к миру и готовности брать на себя ответственность за формирование новых реалий на Южном Кавказе.

Источник: Report

Поделиться:
325

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил лидера Парагвая

Общество

ГМС обратилась к прибывающим в Азербайджан в связи с WUF13

Общество

В Баку снесут 22 дома, построенных над водным коллектором

Общество

Для участников WUF13 запущены автобусы от станции «Кероглу» к Олимпийскому ...

Политика

Азербайджан возглавит Платформу НПО Глобального Юга в течение пяти лет

Охранник Трампа оказался причиной спора США и Китая

Гутерриш: ООН высоко ценит приверженность Баку многостороннему сотрудничеству

Хикмет Гаджиев: Нормализация отношений с Арменией подтверждает стремление Азербайджана к миру

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Биньямин Нетаньяху: Война против Ирана еще не завершена

Джейхун Байрамов: Иран пообещал Азербайджану расследовать вопрос, связанный с запуском дронов

Мировые медиа - о заявлениях Президента Ильхама Алиева, прозвучавших во время выступления в Зангилане - ФОТО

Баку потребовал от Москвы разъяснений из-за провокации на «Первом канале»

Последние новости

«Реал» объявил о досрочных президентских выборах

Сегодня, 14:10

Мирзоян: внешняя политика Армении не будет сосредоточена только на России

Сегодня, 14:02

Малейка Аббасзаде: Некоторые специальности могут быть упразднены

Сегодня, 13:52

Мирзоян о диалоге между Арменией и Турцией: в любой момент можно ожидать полного урегулирования

Сегодня, 13:47

В Грузии в ДТП погибли 6 азербайджанцев

Сегодня, 13:42

Малейка Аббасзаде рассказала об изменениях, которые будут внесены в выпускные экзамены

Сегодня, 13:35

В Ичеришехер впервые проводится перепись населения - ФОТО

Сегодня, 13:25

МО Польши: США не будут сокращать воинский контингент в стране

Сегодня, 13:18

ГМС обратилась к прибывающим в Азербайджан в связи с WUF13

Сегодня, 13:10

Китай нарастит закупки нефти у США

Сегодня, 13:07

Белый дом: лидеры США и КНР согласны, что Иран не может обладать ядерным оружием

Сегодня, 13:03

Азербайджан возглавит Платформу НПО Глобального Юга в течение пяти лет

Сегодня, 13:00

Джеки Чан снимет новую часть знаменитой кинофраншизы в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 12:45

Казахстан и Турция примут Декларацию о расширенном стратегическом партнерстве

Сегодня, 12:42

Премьер-министр Латвии подала в отставку

Сегодня, 12:38

Между Казахстаном и Турцией нет никаких нерешенных вопросов - Токаев

Сегодня, 12:35

Охранник Трампа оказался причиной спора США и Китая

Сегодня, 12:30

Обыск в офисе возглавляемого Кочаряном блока «Армения», есть задержанные

Сегодня, 12:27

В одной из бакинских школ ученик XI класса выпал из окна

Сегодня, 12:23

США передали Израилю, что не допустят возобновления боевых действий в Газе

Сегодня, 12:17
Все новости
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

В последнее время в социальных сетях наблюдается рост случаев преступлений и агрессивного поведения среди несовершеннолетних. Обратившись к мировым СМИ, видно, что12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40