Народный артист Азербайджана Расим Балаев будет похоронен на I Аллее почетного захоронения.

Сегодня в вечерние часы тело народного артиста будет доставлено в Баку.

Церемония прощания с покойным актером пройдет в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре.

Отметим, что Расим Балаев скончался 29 марта в больнице в Турции, где он проходил лечение.

Источник: Report

