Расим Балаев будет похоронен на I Аллее почетного захоронения
Народный артист Азербайджана Расим Балаев будет похоронен на I Аллее почетного захоронения.
Сегодня в вечерние часы тело народного артиста будет доставлено в Баку.
Церемония прощания с покойным актером пройдет в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре.
Отметим, что Расим Балаев скончался 29 марта в больнице в Турции, где он проходил лечение.
Источник: Report
Читайте по теме:
603