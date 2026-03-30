 МВФ предупредил об инфляции во всем мире на фоне кризиса на Ближнем Востоке
МВФ предупредил об инфляции во всем мире на фоне кризиса на Ближнем Востоке

First News Media20:32 - 30 / 03 / 2026
Сохранение высоких цен на энергоносители и продовольствие способно спровоцировать инфляцию во всем мире.

Такое предупреждение содержится в новом исследовании Международного валютного фонда (МВФ), в котором анализируются последствия американо-израильской военной операции против Ирана для сфер энергетики, торговли и финансов.

"Если будут сохраняться повышенные цены на энергоносители и продовольствие, то это спровоцирует инфляцию в общемировых масштабах. Исторически сохранение высоких цен на нефть имело тенденцию к тому, чтобы увеличивать темпы инфляции и понижать [экономический] рост. С течением времени более высокие расходы на транспорт и производственные затраты начинают отражаться на ценах на промышленные товары, а также на услуги", - говорится в документе, опубликованном в блоге МВФ.

"Для многих стран, которые только добились приближения инфляции к целевым показателям, и тем более для тех, у кого проблему роста цен решить еще сложнее, все это грозит новым периодом неудобного ценового давления", - подчеркивают специалисты фонда.

Кроме того, отмечают они, из-за войны США и Израиля с Ираном "может возникнуть дефицит других материалов, используемых в промышленности". Эксперты МВФ поясняют, что имеют в виду, в частности, экспорт гелия, необходимого, к примеру, для производства полупроводников и медицинской техники, из стран Персидского залива и никеля - из Индонезии. Последнее вызвано тем, что Индонезии может грозить нехватка поставок серы, требующейся для обработки никеля.

Источник: ТАСС

