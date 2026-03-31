СМИ: в Москве девочка выбросила сумку с $88 тыс. из окна после ссоры с матерью

Семилетняя девочка выбросила из окна квартиры в центре Москвы сумку с $88 тыс. после ссоры в матерью, деньги нашли подростки и часть средств сожгли.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В Мещанском районе столицы девочка 2018 года рождения, поссорившись с мамой, решила ей отомстить и выбросила из окна ее сумку, в которой находились 88 тыс. долларов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумку с валютой нашли подростки, часть денег они забрали себе, а часть сожгли. "После выяснения всех обстоятельств случившегося, 83 тыс. долларов будут возвращены законной владелице", - добавил представитель правоохранительных органов.

