Трамп заявил о неготовности завершить операцию против Ирана

Президент США Дональд Трамп пока не готов объявить об окончании американской военной операции против Ирана и прекращении попыток восстановить условия для нормального судоходства в Ормузском проливе. Об этом он заявил в интервью телекомпании CBS News.

«В какой-то момент я сделаю это. Но еще нет», - сказал американский лидер.

Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп заявил своим советникам, что хочет завершить кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в целом закрытым для судоходства.