В Азербайджане вступил в силу запрет на электронные сигареты

С 1 апреля 2026 года в Азербайджане вводится полный запрет на электронные сигареты: запрещены их импорт, экспорт, производство, хранение, оптовая и розничная продажа, а также использование.

Изменения закреплены в законе «О табаке и табачных изделиях», подписанном президентом Ильхамом Алиевым.

Под электронными сигаретами понимаются устройства для вдыхания пара, с никотином или без него. При этом табачные стики и изделия с нагреваемым табаком к этой категории не относятся.

Закон отдельно определяет изделия из нагреваемого табака: это продукт, содержащий табак и дополнительные компоненты, предназначенный для поступления в организм через аэрозоль, образующийся при нагревании без горения и без образования табачного дыма.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 350 до 500 манатов, для должностных лиц — от 1650 до 2200 манатов, для компаний — от 4000 до 5000 манатов. Использование электронных сигарет в общественных местах, на улицах или в запрещённых зонах грозит штрафом в 30 манатов.