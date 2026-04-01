 В Азербайджане вступил в силу запрет на электронные сигареты | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Азербайджане вступил в силу запрет на электронные сигареты

First News Media00:13 - Сегодня
В Азербайджане вступил в силу запрет на электронные сигареты

С 1 апреля 2026 года в Азербайджане вводится полный запрет на электронные сигареты: запрещены их импорт, экспорт, производство, хранение, оптовая и розничная продажа, а также использование.

Изменения закреплены в законе «О табаке и табачных изделиях», подписанном президентом Ильхамом Алиевым.

Под электронными сигаретами понимаются устройства для вдыхания пара, с никотином или без него. При этом табачные стики и изделия с нагреваемым табаком к этой категории не относятся.

Закон отдельно определяет изделия из нагреваемого табака: это продукт, содержащий табак и дополнительные компоненты, предназначенный для поступления в организм через аэрозоль, образующийся при нагревании без горения и без образования табачного дыма.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 350 до 500 манатов, для должностных лиц — от 1650 до 2200 манатов, для компаний — от 4000 до 5000 манатов. Использование электронных сигарет в общественных местах, на улицах или в запрещённых зонах грозит штрафом в 30 манатов.

Поделиться:
490

Актуально

Общество

В Азербайджане вступил в силу запрет на электронные сигареты

В мире

Политика

В мире

Общество

В Азербайджане вступил в силу запрет на электронные сигареты

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

Сегодня, 00:48

В Азербайджане вступил в силу запрет на электронные сигареты

Сегодня, 00:13

31 / 03 / 2026, 23:53

31 / 03 / 2026, 23:43

31 / 03 / 2026, 23:40

31 / 03 / 2026, 23:35

31 / 03 / 2026, 23:20

31 / 03 / 2026, 23:00

31 / 03 / 2026, 22:40

31 / 03 / 2026, 22:20

31 / 03 / 2026, 22:15

31 / 03 / 2026, 22:00

31 / 03 / 2026, 21:40

31 / 03 / 2026, 21:23

31 / 03 / 2026, 21:00

31 / 03 / 2026, 20:40

31 / 03 / 2026, 20:20

31 / 03 / 2026, 20:00

31 / 03 / 2026, 19:45

31 / 03 / 2026, 19:30
Все новости
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40