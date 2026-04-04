Удар по АЭС «Бушер» был нанесен уже в контур защиты станции

Удар по иранской АЭС "Бушер" утром в субботу был нанесен уже фактически в контур защиты станции, была зафиксирована первая гибель работника, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Сегодня в 7.20 примерно по московскому времени был нанесен удар уже фактически в контур защиты станции (иранской АЭС "Бушер" - ред.). Зафиксирована первая гибель работника", - сказал Лихачев.

"Вероятность риска нанесения ущерба возможного инцидента ядерного содержания, она, к сожалению, только увеличивается день ото дня, они подтверждаются, к сожалению, событиями сегодняшнего дня", - сказал Лихачев журналистам.

Источник: РИА Новости

