Нетаньяху подтвердил удары по нефтехимической промышленности Ирана - ВИДЕО

Нетаньяху подтвердил масштабные удары по нефтехимической промышленности Ирана.

"Я обещал вам, что мы будем продолжать бороться с террористическим режимом в Тегеране, и именно это мы сейчас делаем. После того, как мы уничтожили 70% их возможностей по производству боеприпасов, сегодня мы атаковали их нефтехимические заводы. Мы продолжим уничтожать их, как я и обещал, и с нетерпением ждём этого".

Отметим, что По информации, атака была направлена на нефтехимические предприятия на юге Ирана, которые, как утверждается, использовались для ракетной программы.

Эти объекты участвовали в производстве критически важных материалов для баллистических ракет.

Израильская сторона отметила, что в результате точечных ударов производство химических материалов на данных предприятиях полностью остановлено.

Также сообщается, что удары могут нанести экономике Ирана ущерб в миллиарды долларов и парализовать важную часть военно-промышленного комплекса страны.