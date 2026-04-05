Дождливая погода в Азербайджане сохранится и завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в некоторых местах ожидаются периодические дожди, местами на полуострове — интенсивные, к вечеру они постепенно прекратятся.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировала Национальная служба гидрометеорологии.

Отмечается, что северо-западный ветер, временами усиливающийся, к вечеру ослабнет. Температура воздуха ночью составит 10–12° тепла, днем — 12–16° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80–90%.

В районах Азербайджана ожидается временами дождливая погода, в горных районах — снег. Осадки будут преимущественно интенсивными в северных и восточных районах, возможны грозы и град. В отдельных местах временами туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 9–13° тепла, днем — 17–22° тепла, в горах ночью — 3–8° тепла, днем — 13–18° тепла.