Кямаледдин Гейдаров ознакомился с ситуацией в оползневой зоне на Бадамдарском склоне - ФОТО -ВИДЕО

После интенсивных дождей последних дней в связи с активизацией оползневой зоны на склоне Бадамдара движение транспорта на автодороге Бадамдар — 20-й участок было приостановлено, на место привлечены сотрудники соответствующих служб.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Отмечается, что утром 5 апреля на место прибыл министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.

Министр ознакомился с ситуацией на месте, провел обсуждение с представителями профильных ведомств и специалистами, выслушал предложения и дал соответствующие поручения.