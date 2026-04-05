В Азербайджане объявлены жёлтый и оранжевый уровни опасности из-за ветра

На 6 апреля в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в регионах страны объявлены жёлтый и оранжевый уровни предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшероне, а также в Газахе, Агстафе, Дашкесане, Мингячевире, Нафталане и Горанбое ожидается усиление северо-западного ветра.

Согласно оранжевому уровню предупреждения, скорость ветра может достигать 20,8–28,4 м/с.