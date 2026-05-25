Консул Азербайджана в Тебризе Рамиль Имранов похоронен в Гёйчае - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Консул Азербайджана в иранском городе Тебризе Рамиль Имранов, погибший в результате дорожно-транспортного происшествия, похоронен.

Как сообщает Report, дипломат был предан земле на кладбище села Алхасава.

В селе Алхасава Гёйчайского района состоялась церемония прощания с консулом Азербайджана в Тебризе Рамилем Имрановым, погибшим 23 мая в автомобильной аварии в Иране.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, представители районной администрации, сотрудники Министерства иностранных дел, а также представители общественности.

Тело консула АР в Тебризе Рамиля Имранова доставлено в Азербайджан.

Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

Там отметили, что дипломат будет похоронен сегодня в Гёйчае.