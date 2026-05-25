«Сколько трагедий здесь скрыто»: на берегу реки Араз нашли человеческие кости? - ВИДЕО

В социальных сетях распространились шокирующие кадры, местные жители обнаружили в Саатлинском районе вдоль реки Араз предположительно человеческие останки.

Данные кадры вызвали широкий резонанс в социальных сетях.

По словам автора видео, из-за обмеления реки вода отступила от берегов, в результате чего на поверхности обнажились кости и череп, имеющие явные признаки принадлежности человеку.

«Человеческие кости, обнажившиеся после обмеления реки Араз. Сколько преступлений, сколько трагедий здесь скрыто... Представьте себе, что здесь раньше была вода глубиной примерно пять метров, а теперь она отошла, и всё это вышло наружу. Бог знает, сколько лет всё это пролежало на дне. Есть кости поменьше, а есть и побольше», - комментирует мужчина за кадром.

Как стало известно 1news.az, по данному факту в районной прокуратуре проводится расследование.

Мы, в свою очередь, обновим материал по мере поступления новой информации по данному факту.