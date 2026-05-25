В праздничные дни автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме

В связи с праздником Гурбан и Днем независимости Азербайджана 26-31 мая все автовокзалы на территории страны будут работать в усиленном режиме.

Об этом 1news.az сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

В целях качественного и устойчивого обеспечения населения транспортными услугами в предстоящие праздники Агентство наземного транспорта дало соответствующие поручения всем автовокзалам и автостанциям.

В Бакинском международном автовокзальном комплексе в праздничные дни будет осуществляться особый контроль за интервалом движения автобусов в соответствии с пассажиропотоком, соблюдением водителями правил безопасности при перевозке пассажиров. Для обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров на линию будет выпущено необходимое количество дополнительных автобусов.

Граждане могут приобрести билеты онлайн на портале biletim.az, а также в кассах продаж на автовокзалах.

Отметим, что в настоящее время на портале можно приобрести билеты по 94 направлениям до 58 пунктов назначения.