В Гяндже умер годовалый ребенок после введения инъекции в клинике
В Гянджинской объединенной детской больнице зарегистрирован случай смерти ребенка.
В больницу был доставлен ребенок 2025 года рождения А.С. с повышенной температурой.
В больнице годовалому малышу поставили систему. Однако после этого состояние ребенка ухудшилось, и он скончался.
Тело доставлено в Гянджинское городское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
По факту в прокуратуре города Гянджа начато расследование.
Источник: Report
