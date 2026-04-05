В Гяндже умер годовалый ребенок после введения инъекции в клинике

В Гянджинской объединенной детской больнице зарегистрирован случай смерти ребенка.

В больницу был доставлен ребенок 2025 года рождения А.С. с повышенной температурой.

В больнице годовалому малышу поставили систему. Однако после этого состояние ребенка ухудшилось, и он скончался.

Тело доставлено в Гянджинское городское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту в прокуратуре города Гянджа начато расследование.

