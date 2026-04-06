Иран заявил о проходе малайзийского судна через Ормузский пролив
Первое судно, принадлежащее Малайзии, прошло через Ормузский пролив с начала военной операции США и Израиля.
Об этом сообщило посольство Ирана в Куала-Лумпуре.
"Мы говорили, что Исламская Республика Иран не забывает своих друзей. Первое малайзийское судно прошло через Ормузский пролив", - говорится в сообщении, опубликованном в X.
Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что Куала-Лумпур добился от Тегерана разрешения на проход семи судов через Ормузский пролив.
Источник: ТАСС
