Иран заявил о проходе малайзийского судна через Ормузский пролив

Первое судно, принадлежащее Малайзии, прошло через Ормузский пролив с начала военной операции США и Израиля.

Об этом сообщило посольство Ирана в Куала-Лумпуре.

"Мы говорили, что Исламская Республика Иран не забывает своих друзей. Первое малайзийское судно прошло через Ормузский пролив", - говорится в сообщении, опубликованном в X.

Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что Куала-Лумпур добился от Тегерана разрешения на проход семи судов через Ормузский пролив.

Источник: ТАСС