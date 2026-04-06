Вышел на свободу врач, осужденный за гибель известного ученого

Врачу Азеру Магсудову, заведующему отделением токсикологии Клинического медицинского центра (КТМ), осужденного за совершение дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Баку, применён акт амнистии.

Как сообщает AПA, соответствующее решение было объявлено сегодня на процессе в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Мурада Мамедова.

Согласно решению, он освобождён от наказания.

Адвокат А. Магсудова Муса Абдинов подтвердил эту информацию AПA.

Напомним, известный ученый, профессор Ариф Аджалоглу скончался в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло перед Бакинским олимпийским стадионом. 15 ноября 2023 года автомобиль Mercedes, управляемый Азером Магсудовым, сбил переходившего дорогу Арифа Микаил оглу Аджалоглу. Несмотря на госпитализацию, А.Аджалоглу скончался.

Ученый-тюрколог, преподаватель Стамбульского университета Мармара Ариф Аджалоглу находился в Баку по приглашению НАНА для участия в конференции.