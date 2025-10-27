Вынесен приговор врачу, виновному в гибели известного ученого

Вынесен приговор врачу Азеру Максудову, обвиняемому в наезде на известного ученого Арифа Аджалоглу, повлекшем его смерть.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, на процессе, проходившем в Сабунчинском районном суде под председательством судьи Теймура Гасанова, он был приговорен к лишению свободы сроком на 4 года с лишением права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев.

А.Максудов будет отбывать наказание в исправительном учреждении поселенческого типа.

Кроме того, суд оставил без рассмотрения гражданский иск, поданный потерпевшей стороной.

На процессе также выступил государственный обвинитель. Он просил приговорить Азера Максудова к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.

Напомним, что авария произошла в ноябре 2023 года на территории Сабунчинского района.

Отметим, что Азер Максудов является заведующим отделением токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ).

А.Максудову было предъявлено обвинение по статье 263.2 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть).

На период следствия в отношении него была избрана мера пресечения, не связанная с арестом.